Cava de’ Tirreni, torna “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”

di Marisa Fava

Lunedì 11 maggio 2026 lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni ospiterà “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”, la grande festa giovanile che anticipa la 64ª edizione della Podistica Internazionale San Lorenzo, in programma domenica 27 settembre 2026.

La manifestazione, voluta dall’Amministrazione comunale metelliana e organizzata dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni, coinvolgerà tantissimi bambini e ragazzi degli istituti scolastici cavesi.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 9.00 con la 22ª edizione di “Aspettando la San Lorenzo”, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. Gli alunni scenderanno in pista per cimentarsi sulle distanze dei 400 e 600 metri, in base alla classe di appartenenza.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, spazio al 37° “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”, dedicato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie, statali e paritarie, di Cava de’ Tirreni.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Emozioni in movimento”, con una giornata che sarà animata da balli, canti e momenti di spettacolo, nel segno della partecipazione, della socialità e dello sport.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 16.30 in diretta tv su RTC Quarta Rete, canale 181 del digitale terrestre, e in streaming sul canale live dell’emittente.

La premiazione finale degli istituti partecipanti al Concorso Scolastico è prevista domenica 27 settembre 2026, in occasione della 64ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro.

Per la realizzazione delle due kermesse, Antonio Del Pomo, Presidente dell’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, ha rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale, al Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, ai dirigenti scolastici, agli studenti e ai docenti impegnati nella preparazione dell’iniziativa.