Cava de’ Tirreni, Premio Com&Te, Cerimonia di Premiazione XVI Edizione

di Redazione ZON

L’Associazione Comunicazione & Territorio invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio Com&Te, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, in via Ernesto Di Marino, 12.

Il tema dell’edizione 2025

La XVI edizione del Premio e Rassegna letteraria Com&Te – Comunicazione, giornalismo e nuovi mondi è stata dedicata alla saggistica e alla narrativa che richiamano l’ecologia e la sostenibilità. Il filo conduttore scelto è stato “Ambiente, la cura della casa comune”. La cerimonia rappresenta l’appuntamento conclusivo con il conferimento dei riconoscimenti agli autori selezionati.

I premiati

Premio Com&Te – Stefano Liberti con il saggio Prigionieri dell’isola. L’Italia che resiste in un mare che cambia (Editori Laterza).

– con il saggio Prigionieri dell’isola. L’Italia che resiste in un mare che cambia (Editori Laterza). Premio speciale Com&Te “Gianluca Siani” (giuria popolare) – Stefania De Pascale con il saggio Piantare patate su Marte. Le sfide dell’agricoltura globale tra scienza e fantascienza (Carocci).

(giuria popolare) – con il saggio Piantare patate su Marte. Le sfide dell’agricoltura globale tra scienza e fantascienza (Carocci). Premio Le Scie di Com&Te – Giulio Betti, meteorologo e climatologo, con il saggio Il tempo delle allodole! Le altre comode bugie sul cambiamento climatico (Aboca).

Riconoscimenti speciali

Premio Com&Te alla Cultura – Antonio De Simone , archeologo e docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

– , archeologo e docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Premio Com&Te di Giornalismo alla carriera – Rita Lofano , Direttrice responsabile dell’AGI.

– , Direttrice responsabile dell’AGI. Premio Com&Te di Giornalismo under 35 – Francesco Di Pasquale, giornalista sportivo.

Un’edizione di prestigio

La manifestazione, ideata e curata da Pasquale Petrillo e organizzata dal sodalizio Comunicazione & Territorio presieduto da Silvia Lamberti, ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali:

Premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica

Patrocinio con medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica

Patrocinio e medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati

Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni

Partner istituzionali: Museo e Accademia Provinciale di Belle Arti di Salerno, e gli istituti di istruzione superiore di Cava de’ Tirreni “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli” e Liceo Scientifico “Genoino”.