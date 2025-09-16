Università degli Studi di Salerno, Serena Serravalle è il nuovo Presidente del Consiglio didattica di Economia, Impresa e Territorio

di Redazione ZON

La professoressa Serena Serravalle è stata eletta Presidente del Consiglio didattico di Economia, Impresa e Territorio, a cui afferiscono i corsi di laurea in Economia Aziendale e Scienze del Turismo del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno.

Profilo accademico

La professoressa Serravalle è ordinario di Diritto Privato e insegna presso l’Ateneo salernitano:

Diritto Privato – Corso di Laurea in Economia Aziendale

– Corso di Laurea in Economia Aziendale Diritto Privato del Turismo – Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Laurea Magistrale in Management dei sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile

– Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Laurea Magistrale in Management dei sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile Diritto dei trasporti e della logistica – Corso di Laurea Magistrale in Economia

– Corso di Laurea Magistrale in Economia Contract law – Advanced – Corso di Dottorato del Dises

Unanimità e consenso

Stimata da colleghi e studenti non solo come studiosa e docente, ma anche per l’impegno nelle attività di orientamento e di Terza missione, è stata eletta con unanime consenso. I componenti del Consiglio hanno apprezzato il suo programma, incentrato sullo sviluppo e la valorizzazione dei rapporti con il Territorio.

«Intendo procedere alla costituzione di un solido network tra Scuola, Università, Imprese e Istituzioni, che funga da volano per i corsi di laurea in Economia Aziendale e Scienze del Turismo. Vogliamo favorire l’accesso di studenti delle scuole superiori realmente interessati ed adeguatamente formati, assicurando al tempo stesso una formazione aggiornata e richiesta dal mondo del lavoro». Serena Serravalle, Presidente del Consiglio didattico EIT

Continuità e sostegno

Nel suo mandato potrà contare sul sostegno dei colleghi e, in particolare, dei professori Emanuele Indraccolo e Marco Galdi, che l’hanno preceduta nello stesso ruolo, e della professoressa Alessandra Amendola, Decana del Consiglio Didattico.

Un augurio agli studenti

Già al lavoro per gli adempimenti preliminari all’avvio delle attività del nuovo anno accademico, la Presidente ha rivolto un augurio a tutte le studentesse e agli studenti per un buon inizio dei corsi e una sollecitazione alla partecipazione attiva alla vita della comunità, che si identifica nel Consiglio Didattico EIT (Economia, Impresa e Territorio) e nel Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (Dises).