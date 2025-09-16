Quali sono le origini del burraco?

di Redazione ZON

Molti si chiedono che gioco è il Burraco. Si tratta di un gioco di carte della famiglia della Canasta, nato per essere giocato in coppia. Viene utilizzato un mazzo di 108 carte francesi con due jolly, e l’obiettivo è creare combinazioni valide di scale o gruppi di carte dello stesso valore.

Le caratteristiche principali:

Si gioca generalmente in quattro persone a coppie.

Ogni coppia deve collaborare e pianificare le mosse in modo strategico per ottenere il punteggio più alto. La sinergia tra i due partner è fondamentale, poiché una buona intesa può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Il gioco termina quando un giocatore “chiude” liberandosi di tutte le carte.

Questo momento è cruciale perché segna la fine della mano e può ribaltare l’andamento della partita. Prima di chiudere, però, il giocatore deve rispettare determinate condizioni, come aver formato almeno un burraco.

Si possono realizzare combinazioni semplici e burraco, ossia sequenze di almeno sette carte.

Le combinazioni semplici servono ad accumulare punti e a prepararsi per la chiusura. I burraco, invece, valgono di più e spesso determinano il successo di una squadra nella partita.



L’arrivo del Burraco in Italia

Secondo le ricerche, Buracco origine è sudamericana, con radici in Uruguay o Brasile negli anni ’40. Negli anni successivi, attraverso scambi culturali e viaggi, il gioco arrivò in Europa.

In Italia si diffuse tra gli anni ’80 e ’90, trovando grande successo nei circoli ricreativi e nei tornei. La sua somiglianza con la Canasta lo rese subito familiare e apprezzato.

Evoluzione delle regole

Nel tempo, le regole del Burraco si sono evolute, con piccole differenze tra i vari Paesi. In Italia si è stabilizzata una versione ufficiale, adottata anche nelle competizioni della Federazione Italiana Burraco.

Elementi evolutivi:

Introduzione di punteggi specifici per il burraco “pulito” (senza jolly) e “sporco” (con jolly).



Regole standardizzate per tornei ufficiali.



Varianti a 3 o 2 giocatori, meno diffuse ma presenti.

La popolarità del Burraco oggi

Oggi il Burraco è tra i giochi di carte più praticati in Italia. La sua fama deriva da:

Accessibilità delle regole.



Forte componente di strategia.



Espansione delle piattaforme digitali che offrono tornei online.



Molti appassionati di carte passano dal Burraco ad altri giochi di abilità e probabilità. Alcuni utilizzano strumenti come il calcolo probabilita poker per migliorare la gestione delle proprie scelte nei giochi da tavolo e da casinò.

Curiosità e aneddoti storici

In alcune città del Brasile, il Burraco veniva giocato nei caffè come passatempo serale.



In Italia è stato inizialmente percepito come “gioco femminile”, praticato soprattutto nei salotti.



I primi tornei ufficiali italiani risalgono agli anni ’90.



Oggi esistono club dedicati esclusivamente al Burraco, sia dal vivo che online.



Riassunto dell’origine del burraco

L’origine del Buracco è Sud America, probabilmente in Uruguay o Brasile.



In Italia è arrivato negli anni ’80 e si è diffuso rapidamente.



Le regole si sono evolute, creando uno standard per tornei ufficiali.



È oggi un gioco di carte molto popolare, praticato sia offline che online.



Per un gioco sicuro e regolamentato è sempre bene affidarsi a siti autorizzati dall’ADM e seguire le linee guida di Gioca Responsabile.