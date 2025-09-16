Comune di Cava de’ Tirreni, inizio controlli anagrafici “Carta dedicata a te 2025”

di Redazione ZON

Il Comune di Cava de’ Tirreni informa che, in linea con le disposizioni nazionali, sono stati avviati i controlli anagrafici richiesti per l’erogazione della misura di sostegno alimentare denominata “Carta dedicata a te 2025”, basata sugli elenchi forniti dall’INPS.

I beneficiari non devono presentare domanda, le carte verranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

La misura prevede un contributo di 500 euro per nucleo familiare destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, escluse bevande alcoliche. Le carte prepagate saranno emesse da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.

Requisiti e destinatari:

Residenti in Italia al 12 agosto 2025.

Iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente.

Certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

Non possono accedere coloro che percepiscono: Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

Procedura di selezione ed erogazione:

L’INPS ha reso disponibili al Comune la lista dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità basati sul numero di componenti del nucleo familiare. In caso di parità, priorità ai nuclei con ISEE più basso.

I comuni avranno 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

Informazioni aggiuntive: