Passiano di Cava de’ Tirreni, “Hop Beer Fest”: dal 18 al 21 settembre sapori, musica e spettacoli
Accanto alla musica e agli spettacoli, protagonista assoluto sarà il gusto: un menù che unirà i classici piatti bavaresi (würstel, stinchi, crauti e pretzel) a burger gourmet, specialità dolci e street food
La frazione Passiano di Cava de’ Tirreni (Sa) si prepara a vivere quattro giorni di festa all’insegna della cultura, della birra, della musica, dello spettacolo e della cucina in pieno stile Oktoberfest. Dal 18 al 21 settembre, Passiano si animerà con “Hop Beer Fest”, un programma ricco di concerti, performance artistiche, eventi culturali e iniziative per grandi e piccoli, in un’atmosfera che unisce tradizione, divertimento e convivialità.
Organizzata da Spatuzzi Group, Posh Pub e Orizzonte Club, con Paulaner beer partner e Perrella Network main partner, e con il patrocinio di Regione Campania, Scabec, Città di Cava de’ Tirreni, Provincia di Salerno e CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia, l’evento coinvolgerà diverse aree della frazione: dal Paulaner Garden e Perrella Garden (dedicati allo street food e alla musica dal vivo), all’Hop Beer Fest Arena (grande palcoscenico di concerti e dj set), fino a Piazza G. Trezza e via Ferrigno, che ospiteranno spettacoli di arte di strada, giocolieri, trampolieri, farfalle luminose e il suggestivo Busking Wonder Party. Non mancherà il Family Park, con giochi e laboratori per i più piccoli, a conferma della vocazione inclusiva e familiare dell’evento.
Presentazione ufficiale
Lo scorso 12 settembre l’iniziativa è stata presentata al CAD – Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni, alla presenza di:
- Vincenzo Servalli (Sindaco di Cava de’ Tirreni)
- Michele Camastra (Beer Lover e Miglior Degustatore birra 2021)
- Nunzio Siani (Presidente Associazione Italiana Celiachia – Regione Campania)
- Simona Paolillo (Direttrice CNA Salerno)
- Vincenzo Falcone (testimonial e presentatore di “Hop Beer Fest”)
- Fabrizio Fiorillo (Presidente Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni)
- Niccolò La Mura (Segretario Associazione MACASS)
I relatori hanno sottolineato l’alto valore culturale della manifestazione, ribadendo come la cultura rappresenti un volano capace di creare aggregazione, rafforzare l’identità cittadina e contribuire alla crescita della comunità.
Cartellone musicale
- Giovedì 18 settembre: Vaskom (tributo a Vasco Rossi)
- Venerdì 19 settembre: Pink Bricks (cover band dei Pink Floyd)
- Sabato 20 settembre: Queen of Bulsara (tributo ai Queen)
- Domenica 21 settembre: Skizzekea (chiusura del festival)
Ogni serata sarà arricchita da spettacoli itineranti e dj set fino a tarda sera.
Gusto e tradizione
Accanto alla musica e agli spettacoli, protagonista assoluto sarà il gusto: un menù che unirà i classici piatti bavaresi (würstel, stinchi, crauti e pretzel) a burger gourmet, specialità dolci e street food. Il tutto accompagnato dalla birra Paulaner e dalla scenografica Fontana della Birra, simbolo conviviale dell’evento.
Eventi collaterali
Domenica 21 settembre spazio all’iniziativa solidale Hop&Vespa, a cura del Vespa Club di Cava de’ Tirreni: un raduno che porterà numerose vespe a sfilare lungo via Ferrigno, trasformandosi in un simbolo di comunità e solidarietà.
Aree di sosta
- Via Leopoldo Siani 19 – 200 posti auto (gratis)
- Via Gramsci 17 – 300 posti auto con navetta gratuita
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.hopbeerfest.it e sui canali social (Instagram – Facebook).
Info e contatti
Hop Beer Fest
Via Aniello Ferrigno 7 – 84013 fraz. Passiano di Cava de’ Tirreni (Sa)
Web: www.hopbeerfest.it