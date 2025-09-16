Vallo della Lucania (SA), Gestione dei Corpi Idrici Superficiali nelle Aree Parco: un Simposio per la ricerca e innovazione al servizio del futuro e della sicurezza

di Redazione ZON

23 ottobre 2025

Centro Studi e Ricerca sulla Biodiversità, Via Montesani SNC, 84078 Vallo della Lucania (SA)

Si terrà a Vallo della Lucania, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità, il 23 ottobre 2025, il Simposio “Gestione dei Corpi Idrici Superficiali nelle Aree Parco”. Un evento dedicato alle sfide legate alla qualità delle acque e dei cambiamenti climatici, organizzato dal Gruppo di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED) dell’Università degli Studi di Salerno, insieme all’Ente Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) ed il Reparto Carabinieri PNCVDA.

Programma in Sintesi

Il Simposio rappresenta un’importante e fondamentale opportunità di conoscenza, aggiornamento formativo e confronto tra il mondo scientifico di settore ed a supporto degli attori territoriali. L’evento, organizzato in una giornata, offre un ricco programma di interventi, sessioni tematiche e tavola rotonda finale per confrontarsi su: metodiche avanzate e strategie sostenibili di monitoraggio; tecnologie per la caratterizzazione, controllo e gestione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali; progressi scientifici e strategie di miglioramento della qualità dei corpi idrici e tutela della salute umana. Un focus specifico sarà anche dedicato alla nuova Metodologia avanzata per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali.

L’evento mira a condividere strumenti metodologici innovativi per il monitoraggio proattivo dei corpi idrici, favorendo il confronto tra saperi, ruoli e competenze. Un’occasione concreta per consolidare reti territoriali, valorizzare il patrimonio idrico e contribuire alla tutela attiva degli ecosistemi fluviali.

Il Simposio gode inoltre della co-organizzazione e patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e dei Geologi, per i cui iscritti è previsto il rilascio di 3+3 CFP.

La partecipazione al Simposio è gratuita ma subordinata alla registrazione.

Per ulteriori informazioni, dettagli sul programma e iscrizioni, insieme al programma completo dell’evento, visitare il sito ufficiale: www.gestionecorpiidrici.it

Contatti: [email protected]