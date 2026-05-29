Festa della Repubblica, aperture straordinarie nei musei provinciali di Salerno

di Marisa Fava

In occasione della Festa della Repubblica, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria dei principali siti museali di propria competenza. Martedì 2 giugno cittadini e visitatori avranno la possibilità di accedere gratuitamente ad alcune delle più importanti strutture culturali del territorio.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale provinciale in una delle giornate simbolo della storia italiana.

Castello Arechi e Pinacoteca Provinciale aperti tutto il giorno

Tra i siti interessati dall’apertura straordinaria figurano il Castello Arechi e la Pinacoteca Provinciale di Salerno, che saranno visitabili dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il Castello Arechi, affacciato sul Golfo di Salerno, rappresenta uno dei simboli storici della città, mentre la Pinacoteca custodisce importanti opere d’arte che raccontano secoli di storia e cultura del territorio.

Apertura straordinaria anche a Padula

Sarà visitabile anche il Museo della Lucania Occidentale di Padula, che aprirà le proprie porte al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

La struttura rappresenta un importante punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni, della storia e dell’identità culturale delle aree interne della provincia salernitana.

Un 2 giugno all’insegna della cultura

L’apertura straordinaria dei musei provinciali offre l’opportunità di trascorrere la Festa della Repubblica tra arte, storia e cultura, riscoprendo luoghi simbolo del patrimonio salernitano.

L’ingresso sarà gratuito, consentendo a residenti e turisti di visitare i siti culturali e vivere una giornata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.