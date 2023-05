Salerno, Festa della Repubblica: la cerimonia in Piazza Amendola

di Redazione ZON

Il prossimo 2 giugno si celebrerà il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica; tale ricorrenza rievoca valori di libertà e democrazia e contribuisce a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità nazionale e di condivisa responsabilità. Questa occasione offre un’opportunità speciale per soffermarci a ricordare e riflettere sulla nostra storia con uno sguardo rivolto al futuro, e confermare l’impegno di noi tutti per la crescita del nostro Paese. Con questi sentimenti il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha organizzato una cerimonia che si terrà venerdì 2 giugno, alle ore 10.00, in Piazza Amendola.

Nel corso della manifestazione, il Prefetto di Salerno consegnerà le onorificenze “al merito della Repubblica italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

La manifestazione sarà allietata dalla presenza dello Storico Gran Complesso Bandistico “Città di Salerno”,diretto dal maestro Rosario Barbarulo.

Si invitano le cittadine e i cittadini a partecipare alla cerimonia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

ASCEA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco DEL VERME

BARONISSI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giancarlo BOVE

BATTIPAGLIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Mario LOCCI

BRACIGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mauro MOCCIA

CAMPAGNA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe ESPOSITO

CAPACCIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio BALISTRERI

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe DI MAURO

CETARA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro FORCELLINO

MINORI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore DE RISO

MONTANO ANTILIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto DEL GAUDIO

MONTECORVINO PUGLIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio GALDI

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Toni VITALE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Donato MONACELLA

NOVI VELIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vittorio SPERANZA

PISCIOTTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vitto SACCHI

SAN MARZANO SUL SARNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giacinto ATTIANESE

SANTA MARINA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco DEL BUE

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gaetano CARPENTIERI

SARNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimiliano AGOVINO

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimo MALAFRONTE

VALLO DELLA LUCANIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore SERGI

VIETRI SUL MARE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosario SCIORTINO

SALERNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Loreto D’AIUTO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lucio DI BIASIO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Edoardo MARGARITA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosanna ARENELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmelo Francesco COLAMONICO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella DE ROSA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Bartolo TAGLIETTI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio Maria ZINNO