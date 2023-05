Oroscopo Paolo Fox Giovedì 1 Giugno 2023: Cancro nervoso

In questa giornata le stelle consigliano di guardare avanti e lasciare perdere le storie che sembrano non andare da nessuna parte. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma se gestiti bene potrebbero portare grandi soddisfazioni.

Avete Mercurio nel segno quindi ottimo momento per gli incontri. Sul lavoro dovete fare anche le cose che non vi piacciono.

In questa prima giornata di giugno i sentimenti diventano importanti. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un cambiamento o un trasferimento di sede, attenzione.

In amore c’è qualcosa da chiarire quindi prendetevi questa giornata per dire quello che pensate al partner. Sul lavoro c’è un po’ di confusione ma presto riuscirete a portare a termine quel progetto importante.

Vergine

Dovreste approfittare di questa giornata per vivere qualche nuova emozione d’amore. Sul lavoro se avete già un’attività in corso otterrete bei successi. Possono esserci grandi soddisfazioni in arrivo, soprattutto per chi è in cerca di un nuovo impiego o per chi vuole ottenere una promozione.