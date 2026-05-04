Costiera Amalfitana presa d’assalto: a Positano folla e disagi nel weekend del Primo Maggio
Folla e traffico pedonale in tilt tra i Mulini e la Spiaggia Grande: video virale riaccende il tema overtourism
Turisti pendolari invadono la Costiera: traffico pedonale in tilt tra i Mulini e la Spiaggia Grande
Weekend da bollino rosso in Costiera Amalfitana, dove nei giorni del Primo Maggio si è registrata una vera e propria invasione di turisti pendolari.
A far discutere è stato in particolare quanto accaduto a Positano, dove un video diventato virale ha mostrato una folla compatta lungo una delle principali arterie pedonali del paese.
Positano, folla in strada: paralisi pedonale
Le immagini documentano un fiume di persone che ha causato la totale paralisi del transito pedonale nel tratto che dai Mulini conduce alla Spiaggia Grande, uno dei percorsi più frequentati dai visitatori.
Il video, rilanciato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ha acceso il dibattito sulle condizioni di affollamento della Costiera nei periodi di alta affluenza.
La replica del sindaco
A ridimensionare l’accaduto è stato il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, che ha spiegato:
«Si tratta di una strettoia di non più di venti metri che sistematicamente vive situazioni di ingolfamento. Una volta defluito il flusso pedonale si cammina liberamente».
«È accaduto anche a me di rimanere bloccato tra la folla. In pochi minuti sono riuscito tranquillamente ad arrivare in spiaggia. Capita nei giorni di sovraffollamento».
Overtourism in Costiera
L’episodio riaccende i riflettori sul tema dell’overtourism in Costiera Amalfitana, soprattutto nei weekend e nei ponti festivi, quando migliaia di visitatori si riversano nei borghi più iconici, mettendo a dura prova viabilità e sicurezza.
Una situazione che, pur considerata fisiologica nei periodi di maggiore affluenza, continua a sollevare interrogativi sulla gestione dei flussi turistici e sulla sostenibilità del territorio.
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