Tentato omicidio a Pontecagnano: quattro misure cautelari eseguite dai Carabinieri

di Marisa Fava

Nella giornata del 23 aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia, con il supporto dei militari operanti in diversi comuni tra Campania e provincia di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

I provvedimenti riguardano quattro persone, indagate a vario titolo per tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma. Per due di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte del 29 giugno 2025, nei pressi di un locale notturno di Pontecagnano Faiano, sarebbe stata esplosa un’arma da fuoco all’indirizzo di un addetto alla sicurezza, rimasto ferito a un braccio.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari: il provvedimento è suscettibile di impugnazione e le accuse dovranno essere valutate nel corso dei successivi gradi di giudizio.