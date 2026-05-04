Blanco arriva per la prima volta ad Eboli: info e scaletta
Dopo tre anni di stop, Blanco arriva per la prima volta al PalaSele di Eboli per uno show che si preannuncia straordinario
Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni. Con il nuovo capitolo live sarà domani sera, martedì 5 maggio, per la prima volta in scena sul palco del PalaSele di Eboli.
In questo nuovo tour, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e una tappa fondamentale della sua carriera, la dimensione sonora evolve in linea con il disco, con un approccio più organico e suonato. Alla formazione originale — Michelangelo (chitarre, piano), Carmine Landolfi (batteria), Emanuele Nazzaro (basso) — si aggiungono due musicisti, Giacomo Ruggeri alla chitarra e Gabriele Bolognesi, polistrumentista tra synth, tastiere e sax, introducendo per la prima volta i fiati e rafforzando una direzione più rock e materica.
Blanco Tour 2026
Il live attraversa l’intero repertorio, alternando grandi successi come Notti in Bianco, La Canzone nostra, Mi fai impazzire, ai brani più recenti dell’ultimo album, tra cui Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore, senza rinunciare a momenti più intimi e acustici. Ne nasce uno show fisico e intenso, pensato per essere vissuto fino in fondo, senza filtri.
Gli ultimi biglietti disponibili per lo show saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto a partire dalle ore 17, l’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle 21.
Scaletta
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
La scaletta non è ufficiale e potrebbe subire variazioni
ARTICOLO SUCCESSIVO