Blanco arriva per la prima volta ad Eboli: info e scaletta

di Lucia Romaniello

Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), Blanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni. Con il nuovo capitolo live sarà domani sera, martedì 5 maggio, per la prima volta in scena sul palco del PalaSele di Eboli.

In questo nuovo tour, che segna una nuova fase del suo percorso artistico e una tappa fondamentale della sua carriera, la dimensione sonora evolve in linea con il disco, con un approccio più organico e suonato. Alla formazione originale — Michelangelo (chitarre, piano), Carmine Landolfi (batteria), Emanuele Nazzaro (basso) — si aggiungono due musicisti, Giacomo Ruggeri alla chitarra e Gabriele Bolognesi, polistrumentista tra synth, tastiere e sax, introducendo per la prima volta i fiati e rafforzando una direzione più rock e materica.

Blanco Tour 2026

Il live attraversa l’intero repertorio, alternando grandi successi come Notti in Bianco, La Canzone nostra, Mi fai impazzire, ai brani più recenti dell’ultimo album, tra cui Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore, senza rinunciare a momenti più intimi e acustici. Ne nasce uno show fisico e intenso, pensato per essere vissuto fino in fondo, senza filtri.

Gli ultimi biglietti disponibili per lo show saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto a partire dalle ore 17, l’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, lo show avrà inizio alle 21.

Scaletta

Ti voglio bene, uomo

L’isola delle rose

Paraocchi

Ladro di fiori

Anche a vent’anni si muore

Finché non mi seppelliscono

Fuori dai denti

Sai cosa c’è

Maledetta rabbia

Peggio del diavolo

Belladonna (Adieu)

Piangere a 90

Un briciolo di allegria

Ricordi

Lucciole

La canzone nostra

Nostalgia

Los Angeles

Blu celeste

Tanto non rinasco

Woo

Pornografia (Bianco paradiso)

Notti in bianco

15 dicembre (prima)

27 luglio (dopo)

Mi fai impazzire

Brividi

Un posto migliore

Ma’

La scaletta non è ufficiale e potrebbe subire variazioni