Blanco: fuori oggi il nuovo album contenente il duetto con Mina

di Tiara Operno

Dopo l’incredibile successo di “Blu Celeste” Blanco torna con il suo attesissimo secondo album in studio “Innamorato”, in uscita oggi venerdì 14 aprile.

Anticipato dal singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, “Innamorato” è una nuova finestra sull’universo di Blanco. Fiore all’occhiello del disco l’unica sensazionale collaborazione con Mina – la voce eterna della musica italiana – nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo.

Riguardo alla collaborazione, Blanco ha dichiarato: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

Il videoclip ufficiale di “Un briciolo di allegria”, fuori a mezzanotte, girato in pellicola da Simone Peluso in sinergia con la supervisione creativa di Mauro Balletti, storico creativo di Mina, ci riporta alla mente un film noir in bianco e nero.

Il videoclip dalle atmosfere hitchcockiane è ambientato all’interno e all’esterno della prestigiosa villa Augusta ad Ariccia, nei castelli romani, con una meravigliosa atmosfera al chiaro di luna. Blanco, vestito in abiti eleganti e raffinati, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana che canta con lui sulle note del brano, Mina.

La riconosciamo dalla sua inconfondibile treccia, ma riusciremo a vedere soltanto la sua ombra e la sua sagoma. La donna è sfuggente e inarrivabile, e nonostante Blanco la segue, la rincorre, per le scale e nei corridoi, ma non riuscirà mai a raggiungerla.

Clicca qui per vedere il videoclip su Youtube.

Di seguito, ecco la tracklist completa di “Innamorato”: