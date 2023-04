Ho conosciuto la mia ombra: esce oggi il nuovo album di Fasma

di Tiara Operno

È in radio da oggi venerdì 14 aprile “Lei parlò di lui”, il nuovo singolo di Fasma estratto da “Ho conosciuto la mia ombra”, il terzo album dell’artista romano disponibile in formato fisico e digitale a partire dallo stesso giorno.

Una ballad molto sentita in cui la vita con la persona amata è una battaglia dove ci si sente perennemente in bilico. Si combatte uniti contro gli altri, ma senza nemmeno rendercene conto non si riesce ad evitare che le avversità ci allontanino. Due vite che diventano una storia al passato.

“‘Lei parlò di lui’ – racconta Fasma – è il confronto, la luce si avvicina ma intanto il protagonista riparla alla sua vecchia luce chiedendo il perdono per non aver fatto abbastanza. Si scusa per non aver capito prima, per essere scappato, per averle insegnato a essere buio e non a essere una miglior luce. Al contempo il protagonista perdona la luce per averlo illuminato solo quando lei volesse e non quando ne aveva bisogno ma d’altronde in guerra nessuno vince realmente.”

Anticipato da “Setiamo” (video online al link https://youtube.com/watch?v=X50KC7If6Iw) e da “F.B.F.M.” , “Ho conosciuto la mia ombra” è un concept album che mostra Fasma e GG alla ricerca di nuove modalità – musicali e visive – per raccontare la realtà più introspettiva, tingendo di rosso una tela nera di sonorità dark e profonde. Ognuno di noi ha un’ombra al seguito, una parte più oscura che spesso preferiamo nascondere. Fasma l’ha accettata e anzi ora vuole farla emergere, come unico modo di ritrovare noi stessi nella confusione che è la realtà.

“Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi – racconta l’artista – ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce, ed è ciò che ho voluto descrivere in “Ho conosciuto la mia ombra“. Per poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l’ho affrontata anche con paura e alla fine ho portato la luce”.