“F.B.F.M.”: il nuovo singolo di Fasma, testo e significato

Fasma e GG: l’inseparabile coppia torna oggi venerdì 27 gennaio con il nuovo singolo “F.B.F.M.” (Epic Records/Sony Music Italy), disponibile da oggi in pre-save al link.

“F.B.F.M” (Fare Bene Fare Male) racconta un amore che sembra cadere e sembra volare, che può fare male in un duello in cui non ci sono vincitori. Il singolo è una nuova tappa nel viaggio dell’artista che anticipa musica inedita: l’attitudine urban rock di Fasma si tinge di note horror, anticipando un concept dark visivo e sonoro che è solo il primo capitolo di una nuova storia, perché “in fondo anche un film romantico può diventare un film dell’orrore”.

Testo – F.B.F.M.

Ogni volta che mi guardi vedo delle rose

delle rose con le spine ma non dolorose

lo pensavo un po’ diverso questo famoso amore

ma è perfetto col difetto che non so quando muore

ma è quest’ansia che lo rende così particolare

a tratti sembra cadere, a tratti sembra volare

a tratti con parole voglio disegnare

perché un disegno fatto bene

non lo so fare

Fare bene fare male cosa importa

se entri nel mio cuore chiudi bene poi la porta

Fammi bene farmi male a cosa porta

chi è abituato al male poi il bene se lo ricorda

Un’altra sbronza che prendo

non mi dire ti offendo se ti dico che sei una stron*a

io non me la prendo

giuro che sto scherzando

quando lo ripeti non mi tocca

Perché ce l’hai con me

C’è l’hai con me

Come dandi con la polizia

Ma quello che hai con me

Che hai con me

Per tanti è pura magia

E siamo io contro te

Tu contro me

Sai non mi arrendo

Perché ce l’hai con me

Ce l’hai con me

Ma t’incazzi se poi vado via

Ogni volta che mi guardi e dici quelle cose

quelle cose che non pensi ma pericolose

Quelle cose che non pensi e dopo un po’ fanno male

comunque le ripeti che te lo dico a fare

Chiedi scusa fallo ora

Poi mi insulti e fallo ancora

Cazzo mica sono d‘acciaio

mi butti un coltello e dici che sbaglio ma tanto

Fare bene fare male cosa importa

se entri nel mio cuore chiudi bene poi la porta

Fammi bene farmi male a cosa porta

chi è abituato al male poi il bene se lo ricorda

Perché ce l’hai con me

C’è l’hai con me

C’è l’hai con me

Come dandi con la polizia

Ma quello che hai con me

Che hai con me per tanti è pura magia

e siamo io contro te tu contro me

Sai non mi arrendo

Perché ce l’hai con me

Ce l’hai con me

Ma t’incazzi se poi vado via

Provo a baciarti mentre fai il broncio

ma dopo alzo un muro e divento stronzo

Tu lo tratti come cadesse il mondo

parlo ma sono io che non ti do ascolto e senti

Bla bla blaaa

Sono parole al vento come fossi solo e allora

Ba ba baaa

Risolviamola sul letto come fosse un incontro

Perché ce l’hai con me

Ce l’hai con me

Come dandi con la polizia ma quello che hai con me

Che hai con me per tanti è pura magia

e siamo io contro te tu contro me

sai non mi arrendo perché

ce l’hai con me

ce l’hai con me

Ma t’incazzi se poi vado via