Rinascere, fuori ora il nuovo singolo di Germano Parisi

Il brano Rinascere vanta la prestigiosa collaborazione di David Blamires, vocalist e polistrumentista vincitore di Grammy Award

Il 2023 segna il ritorno nel mercato discografico di Germano Parisi con il singolo “Rinascere”.

La ricerca, l’intensità e l’ispirazione del cantautore campano rivivono in musica regalandoci nuove pagine del suo pop d’autore con un singolo profondo, intimo e minimalista in cui è emotivamente facile rispecchiarsi.

È forse questo il momento più bello ed emozionante della sua carriera. Difatti, dopo ben dieci anni di stop dalla sua ultima produzione in cui ha seguito come vocal coach eccellenti voci del panorama europeo, Germano comincia con “Rinascere” a fare un primo vero e proprio bilancio della sua vita professionale e personale, guardando al passato, consapevole di avere ancora tanto da raccontare e da realizzare, come uomo e come artista:

«Con questo pezzo si entra all’interno del mio cuore. È un brano estremamente intimo poiché racconta il personale cammino di crescita, di maturità, di consapevolezza che, non solo io, ma che ciascun essere umano si trova ad affrontare prima o poi. Con “Rinascere” mi spoglio totalmente da tutti gli stigmi sociali riuscendo ad affrontare quelle che sono le luci, e soprattutto le ombre, che si bilanciano nel mio io più profondo. Ho scritto questo pezzo perché ho sentito forte l’esigenza di espormi e, come una fenice, rinascere dalle ceneri fronteggiando la vita con uno spirito diverso, più consapevole, in grado di mantenere in perfetto equilibrio quello che sono sempre stato e quello che sto diventando».

“Rinascere” è quindi il manifesto di Germano Parisi in cui mette a nudo la sua anima rivelandone il suo lato più profondo.

Una canzone ipnotica, a tratti travolgente per un testo che arriva dritto al cuore ed empatizza con l’ascoltatore. Un brano chiaramente autobiografico e particolarmente intimo nel quale il cantautore mette in musica le proprie emozioni e sensazioni attraverso una scrittura generosa e senza pudore.

Il singolo vanta una featuring davvero d’eccezione, quello con il vocalist e polistrumentista David Blamires che ne ha curato le backing vocals.

Una collaborazione, questa, davvero importante dato che Blamires conta, nel proprio palmarès, collaborazioni e successi stellari come quella con il Pat Metheny Group – con cui ha vinto ben quattro Grammy Award – e la realizzazione dell’album “The David Blamires Group” il cui singolo “Deep Is The Midnight Sea” è tutt’oggi ancora in rotazione regolare sulle radio jazz di tutto il mondo.

Realizzato interamente da Germano Parisi, che ha curato musiche e testi, “Rinascere” vede il sostegno di Giampaolo Parisi, detto Jack, il quale ha all’attivo co-produzioni con Ed Sheeran, Will I Am e gli Swedish House Mafia.

Il master è a firma di Andrea D’Amato, mentre il videoclip ufficiale è stato diretto da Massimo Mercurio (https://www.youtube.com/watch?v=0Ok0zdT05T4).

Il singolo è ora disponibile su tutti i Digital Store (Spotify, Apple Music, Google Play Music, Deezer, Shazam).