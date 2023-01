“L’isola delle rose”, il nuovo singolo di Blanco

“L’isola delle rose” è il nuovo singolo di Blanco, disponibile da venerdì 27 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia.

L’attesissimo ritorno arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente SOLD OUT, l’annuncio di due imperdibili appuntamenti negli stadi previsti quest’estate e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale.

L’artista ha annunciato due prestigiosi appuntamenti per l’estate prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.



Sarà inoltre tra gli headliner di ONE MORE FEST, venerdì 23 giugno all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).



Le prevendite sono disponibili su https://www.vivoconcerti.com e https://www.friendsandpartners.it e nei punti vendita autorizzati.

Testo – L’isola delle rose

Sono il solito bastardo

scusami se di scuse

nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo fottuto disagio

anche se piano mi corrode

mischio i tuoi sorrisi con le droghe



E non ci sono mai stato, son cambiato

da quando scopavamo forte nello scantinato

da quando rubavo gli anelli te li regalavo

da quando ti spogliavi nuda

e ti fotografavo



Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato



Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose

sull’isola delle rose



Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

cerco di capire se la tua bugia è una verità, oh oh

tutto in fiamme, oh oh

ricordi in fiamme, oh oh

i tuoi occhi in fiamme, oh no

come fossi in fiamme



Ma mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è l’eco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

di un ricordo che è un passato



Ma volevo fossi mia mia mia mia mia mia mia

come fossi stata tu ad aver scelto me

solo per rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia

come se fossi stata tu a aver scelto me

solo per portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose



Volevo fossi mia, non una fantasia

Volevo fossi mia, non una fantasia