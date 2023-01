Ucraina, fornitura carri armati: arriva l’ok della Germania

Ieri sono stati abbattuti 47 missili ipersonici Kinzhal Kh-47 su 55 lanciati dai russi. Intanto è arrivato l’ok ufficiale della Germania all’invio di 14 “Leopard 2” e il via libera per gli altri Paesi alla fornitura dei carri armati di fabbricazione tedesca: infatti anche la Polonia è pronta a inviare all’Ucraina 60 carri armati PT-91 Twardy, secondo Andrii Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino.

“Solo le armi neutralizzano i terroristi russi”, afferma il presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo agli alleati occidentali missili a lungo raggio e aerei da combattimento. Il governatore dell’Oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, riferisce che nell’intero Donbass “la situazione peggiora significativamente”, sostenendo che a causa della mancanza di successi sul campo di battaglia gli occupanti russi hanno intensificato il bombardamento degli insediamenti. “La situazione è peggiorata in modo significativo – ha dichiarato – dal sud al centro della regione. La parte più calda era e rimane la direzione Bakhmut, tuttavia ora c’è un inasprimento dei combattimenti anche ad Avdiivka”.

L’Fmi sta valutando un pacchetto di aiuti all’Ucraina fino a 16 miliardi di dollari. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i fondi servirebbero per far fronte alle esigenze del Paese ma anche come catalizzatori per ulteriori aiuti internazionali. Il programma di aiuti è legato a varie condizioni, incluso il sostegno del G7 e dei paesi finanziatori e creditori di Kiev.