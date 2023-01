Distretto Commercio Valle dell’Irno

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, a dicembre scorso, il Distretto del Commercio Valle dell’Irno è pronto per lo step successivo: la firma dello Statuto da parte dei soci fondatori. Il Distretto, che ha in Mercato San Severino il Comune capofila, è il primo in Campania.

Alla sottoscrizione dello Statuto saranno presenti:

Antonio Somma (Sindaco di Mercato S. Severino); Gianfranco Valiante (Sindaco di Baronissi); Girolamo Giaquinto (Sindaco di Montoro); Vincenzo Loia (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno); Pasquale Giglio (Dirigente Regionale Confesercenti); Annarita Colasante (Dirigente Regionale Confcommercio).

Presenti, inoltre, anche le diverse organizzazioni dei tre Comuni che, nel rispondere all’avviso pubblico, hanno fatto richiesta di aderire al Distretto. L’adesione delle stesse avverrà a seguito della costituzione della rete distrettuale.

La filiera distrettuale Mercato S.Severino-Baronissi-Montoro punta a creare un network commerciale unitario in grado di valorizzare il tessuto locale mettendo insieme le eccellenze di ciascuno, apportando innovazione digitale e di marketing on-line al loro servizio ma senza penalizzare i piccoli negozi di prossimità, il piccolo vicinato che resta il cuore pulsante dell’economia locale.