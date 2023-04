Montecorvino Rovella, estrazione di litoide senza autorizzazione: denunciato imprenditore

di Rita Milione

In data 4 aprile, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana e Acerno, coadiuvati dai tecnici del Genio civile di Salerno, hanno denunciato in stato di libertà, il legale rappresentante di una società che esercitava attività estrattiva di materiale litoide, senza alcun titolo autorizzatorio, in località “Occiano”, in agro, del comune di Montecorvino Rovella e posto sotto sequestro l’area di circa 3.000 mq.