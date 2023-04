Salerno, uomo trovato in possesso di droga: arrestato dai Carabinieri

di Rita Milione

Nella serata del 12 aprile, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una persona in quanto all’esito della perquisizione veicolare è stata riscontrata nella sua disponibilità 1 kg di cocaina occultata nel pannello del portellone posteriore del veicolo condotto.