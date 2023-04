Inaugurazione spazio gioco a Valva

di Rita Milione

Si è tenuta oggi, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 10:30, l’inaugurazione del nuovo servizio educativo per la prima infanzia SPAZIO GIOCO “IL NIDO DELLE API” nel Comune di Valva in Via 23 Novembre 1980. Il servizio è dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi ed ha come obbiettivo donare supporto socio/educativo/ricreativo alle famiglie accompagnandole nella crescita dei propri figli.

Hanno presenziato all’evento il Sindaco del Comune di Valva, Giuseppe Vuocolo e la Coordinatrice della Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, Catia Granito.