Sacco, ruba attrezzatura per drone: 60enne arrestato

di Rita Milione

Nel pomeriggio dell’11 maggio scorso, a Sacco (SA), i Carabinieri della Stazione di Piaggine (SA) hanno arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato” un 60enne del luogo. I militari, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 segnalante il furto di una borsa contenente apparecchiatura elettronica, hanno intercettato il veicolo condotto dall’indagato che in esito a perquisizione veniva trovato in possesso del materiale oggetto di furto. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.