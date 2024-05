Salerno, ruba una moto e danneggia auto in sosta: arrestato

di Rita Milione

Nella notte del 14 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno arrestato, per “furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio” un uomo in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria operante, l’indagato, a bordo di un furgone, dopo aver rubato un motociclo ha danneggiato alcuni veicoli in sosta e un auto militare.