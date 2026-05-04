Capaccio, intervento di soccorso: rinvenuto corpo senza vita nel fiume
Il ritrovamento durante un’operazione di soccorso: il corpo era in un kayak ribaltato
Tragico ritrovamento durante un’operazione dei Vigili del Fuoco: indagini in corso per chiarire la dinamica
Intervento di soccorso nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati impegnati in un’operazione a persona nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio.
L’intervento è avvenuto in località Via Sandro Pertini, nei pressi della SR ex SS166.
Il ritrovamento
Giunti sul posto, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di un individuo all’interno di un kayak ribaltato nelle acque del fiume.
Una scena che ha reso immediatamente necessario l’intervento della squadra specializzata.
Il recupero della salma
Le operazioni di recupero sono state effettuate dalla squadra fluviale dei Vigili del Fuoco, già presente sul luogo al momento del ritrovamento.
L’intervento si è svolto in condizioni complesse, legate alla natura dell’ambiente fluviale.
Indagini in corso
Sono attualmente in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima.
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori informazioni ufficiali.
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