Camion si ribalta sull’A2: traffico paralizzato tra Eboli e Campagna
Incidente nel primo pomeriggio: lunghe code e disagi sull’autostrada del Mediterraneo
Incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada del Mediterraneo: lunghe code e disagi alla circolazione
Traffico in tilt nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un camion si è ribaltato sulla carreggiata in direzione sud, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna.
Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante ha perso stabilità finendo per occupare gran parte della sede stradale, provocando immediati rallentamenti e lunghe code di veicoli.
Incidente sull’A2: traffico in tilt
Nel giro di pochi minuti, la circolazione è andata completamente in difficoltà, con automobilisti bloccati in colonna lungo il tratto interessato dall’incidente.
Il ribaltamento del camion ha reso complessa la gestione della viabilità, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
I soccorsi sul posto
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del Vopi, pronti a prestare assistenza in caso di eventuali feriti.
Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulle condizioni del conducente o su eventuali persone coinvolte.
Percorsi alternativi consigliati
Per limitare i disagi, si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi:
- uscita allo svincolo di Eboli, dove si registrano già rallentamenti;
- in alternativa, uscita anticipata a Battipaglia e proseguimento lungo la viabilità ordinaria.
Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione.
ARTICOLO SUCCESSIVO
Capaccio, intervento di soccorso: rinvenuto corpo senza vita nel fiume