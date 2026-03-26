Incidente sull’A2, tir contro il guardrail: ferito il conducente

di Marisa Fava

Paura nella mattinata lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Per cause ancora in fase di accertamento, il tir ha perso il controllo finendo contro il guardrail, con conseguenti disagi alla circolazione.

Il conducente ferito

Il conducente del mezzo è rimasto ferito, ma fortunatamente non in maniera grave. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, impegnati nella gestione del traffico e nelle operazioni di rimozione del veicolo incidentato.

La circolazione ha subito rallentamenti fino al completo ripristino della viabilità.

Cause in fase di verifica

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi al momento considerate, anche le condizioni meteo e il forte vento che sta interessando il territorio.