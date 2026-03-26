Salerno, Via Crucis “Giustizia e pace” il 3 aprile

di Marisa Fava

Un momento di raccoglimento e riflessione nel cuore della città. È in programma per venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20:30, la Via Crucis “Giustizia e pace”, che si terrà in Piazza Dalmazia, davanti alla Cittadella Giudiziaria.

La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo Andrea Bellandi e promossa dalla Parrocchia San Demetrio Martire insieme alla Pastorale Carceraria.

Un segno di comunità

L’iniziativa intende offrire un’occasione di preghiera condivisa, mettendo al centro i temi della giustizia, della dignità umana e della pace, in un contesto simbolico come quello della Cittadella Giudiziaria.

Alla Via Crucis prenderanno parte anche rappresentanti del mondo giudiziario, operatori penitenziari e volontari, in un momento di incontro tra realtà diverse unite da un impegno comune.

Un invito alla riflessione

L’appuntamento si propone come occasione per riflettere sul valore della giustizia come base per una pace autentica, capace di includere e riconoscere ogni persona.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza.