Baronissi, tra Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in abiti storici

di Marisa Fava

Le frazioni di Aiello e Acquamela si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti del periodo che precede la Pasqua. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 19:00, è in programma la terza edizione della Via Crucis Vivente, iniziativa che porterà tra le strade del territorio una intensa rievocazione della Passione di Cristo.

La manifestazione coinvolgerà figuranti in costumi d’epoca, chiamati a interpretare dal vivo i momenti centrali del percorso verso il Calvario, in un contesto capace di unire spiritualità, partecipazione popolare e memoria delle tradizioni religiose locali.

Il percorso della rappresentazione

L’evento prenderà il via dal sagrato della Chiesa di San Domenico, ad Acquamela, per poi svilupparsi lungo le vie delle due frazioni. Tappa dopo tappa, il pubblico potrà seguire una rappresentazione itinerante pensata per ripercorrere i passaggi più significativi della Passione, con scene recitate e una ricostruzione suggestiva affidata ai partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni che accompagnano l’avvicinarsi della Pasqua e punta a valorizzare, oltre all’aspetto religioso, anche il senso di comunità e la partecipazione collettiva.

Un evento tra fede, comunità e tradizione

A promuovere la Via Crucis Vivente è la Parrocchia San Pietro Apostolo di Aiello e Acquamela, che rinnova così un appuntamento diventato negli anni sempre più riconoscibile per il territorio. L’obiettivo è quello di custodire le tradizioni liturgiche e, allo stesso tempo, creare occasioni di incontro e aggregazione tra residenti e visitatori.

L’evento si svolgerà con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Baronissi e della Pro Loco, a conferma del valore culturale e identitario della manifestazione per l’intera comunità locale.

L’ingresso è gratuito.