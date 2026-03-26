Le parole del Codacons riaccendono il dibattito sul caso Fonderie Pisano.

di Marisa Fava

La decisione della Regione Campania di negare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano continua ad alimentare il dibattito sul futuro dello stabilimento e sulle conseguenze ambientali e occupazionali della vicenda. Tra le reazioni emerse nelle ultime ore c’è quella del Codacons Campania, che definisce il provvedimento un atto tardivo rispetto a una questione trascinata per decenni.

A intervenire è stato il presidente regionale dell’associazione, Matteo Marchetti, secondo cui il decreto sarebbe dovuto arrivare molto tempo prima. Una posizione netta, che lega l’esito amministrativo a un lungo percorso di battaglie giudiziarie e civili condotte negli anni sul fronte della tutela ambientale nell’area di Salerno e della Valle dell’Irno.

La posizione del Codacons

Secondo Marchetti, il diniego rappresenta un passaggio destinato a lasciare un segno importante anche oltre i confini locali, perché potrebbe diventare un precedente significativo nella lotta contro l’inquinamento ambientale. Nella lettura del Codacons, il risultato raggiunto è anche il frutto della mobilitazione e della sensibilità maturata nelle nuove generazioni rispetto ai temi della salute pubblica e della salvaguardia del territorio.

Accanto alla soddisfazione per il provvedimento, l’associazione richiama però la politica a una responsabilità immediata: quella di non lasciare scoperta la questione occupazionale. Il tema del futuro dei dipendenti, infatti, resta centrale in una fase che si apre con lo stop all’attività produttiva.

Lo stop regionale e gli effetti sullo stabilimento

Con il rigetto definitivo dell’AIA, lo stabilimento è stato costretto a fermare le attività. All’azienda è stato inoltre richiesto di presentare entro 60 giorni un piano per la dismissione del sito e per il successivo ripristino ambientale dell’area.

La misura si inserisce in un contesto già segnato da accertamenti e pronunce che negli anni hanno acceso l’attenzione sugli effetti delle emissioni prodotte dall’impianto. La vicenda ha avuto ripercussioni rilevanti anche sul piano sociale, considerato il coinvolgimento diretto di oltre un centinaio di lavoratori.

Tra ricorsi e ipotesi di trasferimento

Nei prossimi passaggi non si esclude un ricorso al TAR da parte dell’azienda, mentre sullo sfondo resta aperta anche la strada di una possibile delocalizzazione del polo produttivo in un’altra area industriale. Un’ipotesi che, tuttavia, continua a sollevare interrogativi e resistenze nei territori potenzialmente interessati.

La vicenda delle Fonderie Pisano, dunque, resta aperta su più fronti: quello ambientale, quello giudiziario e quello occupazionale. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che, secondo il Codacons, si giocherà ora una parte decisiva della risposta istituzionale.