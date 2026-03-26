Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni

di Marisa Fava

Prende ufficialmente il via il percorso di riqualificazione della Piscina Vitale, storico impianto sportivo situato nel quartiere Torrione, lungo il Lungomare Tafuri. Nella mattinata odierna è stata effettuata la consegna del cantiere, dando così avvio ai lavori attesi da mesi da cittadini e realtà sportive del territorio.

L’intervento rappresenta un passaggio importante per il rilancio della struttura, rimasta inutilizzabile negli ultimi tempi e al centro di numerose segnalazioni da parte di utenti e associazioni.

Un investimento da 1,2 milioni di euro

Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 1,2 milioni di euro, sostenuto attraverso fondi nazionali destinati allo sport e risorse comunali. L’obiettivo è quello di restituire alla città un impianto pienamente efficiente, adeguato agli standard attuali e in grado di accogliere nuovamente attività sportive e formative.

I lavori interesseranno diversi aspetti della struttura, con interventi mirati all’ammodernamento degli spazi, al miglioramento degli impianti e alla messa in sicurezza dell’intero complesso.

Disagi e rilancio dello sport cittadino

La chiusura della piscina negli ultimi mesi ha comportato difficoltà per numerose società sportive e per gli utenti abituali, costretti a riorganizzare allenamenti e attività altrove. Con l’apertura del cantiere si avvia dunque una fase di rilancio, che punta a riportare l’impianto al centro della vita sportiva cittadina.

Una volta completati gli interventi, la Piscina Vitale potrà tornare a rappresentare un punto di riferimento per il nuoto e le discipline acquatiche, offrendo spazi rinnovati e servizi più efficienti per la comunità.