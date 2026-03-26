Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo

di Marisa Fava

Proseguono i controlli contro il trasporto abusivo nella città della musica. Nelle ultime ore, la polizia locale ha portato a termine un nuovo intervento che ha condotto al sequestro di un veicolo utilizzato per attività di noleggio con conducente (NCC) non autorizzata.

Si tratta del terzo episodio registrato nell’arco di pochi giorni, segnale di un fenomeno sotto stretta osservazione da parte dell’amministrazione comunale.

Il controllo e il sequestro

L’operazione è scattata durante i controlli stradali intensificati in vista della stagione turistica. Gli agenti hanno individuato un veicolo mentre prelevava alcuni passeggeri nei pressi del centro cittadino, procedendo quindi alle verifiche del caso.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente operava senza le necessarie autorizzazioni e utilizzava un mezzo a noleggio, in violazione della normativa sul trasporto pubblico non di linea. Per questo motivo sono scattati il sequestro amministrativo del veicolo, il ritiro della patente e sanzioni pecuniarie.

Turisti pagano 500 dollari

Nel corso delle verifiche è stato inoltre accertato che i passeggeri, turisti stranieri, avevano pagato 500 dollari per un trasferimento da una struttura ricettiva di Salerno fino a Ravello.

Controlli rafforzati sul territorio

Dal Comune sottolineano come l’attività di contrasto sia stata ulteriormente potenziata per garantire maggiore sicurezza ai visitatori e tutelare gli operatori regolari del settore.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree a maggiore afflusso, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e salvaguardare la qualità dell’offerta turistica del territorio.