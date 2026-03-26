Salerno, albero crolla sul Lungomare Colombo: paura tra i residenti
Forti raffiche di vento abbattono un albero su un’auto in sosta: nessun ferito, ma traffico rallentato lungo la zona costiera.
Raffiche di vento intense stanno interessando la città fin dalle prime ore del mattino, provocando disagi lungo la fascia costiera e momenti di apprensione tra i cittadini.
Le condizioni meteo avverse, con vento forte e mare agitato, hanno determinato anche criticità alla viabilità urbana.
Albero cade sul Lungomare Colombo
Proprio a causa del vento, un albero è improvvisamente crollato in via Lungomare Colombo, all’altezza di uno stabilimento balneare della zona, finendo su un’auto parcheggiata.
L’episodio ha generato attimi di paura tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.
Intervento e traffico rallentato
Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, impegnata nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della circolazione.
Il crollo ha causato inevitabili rallentamenti lungo una delle arterie principali della città, già interessata dal maltempo che sta colpendo l’intero territorio.
Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone più esposte al vento.
ARTICOLO PRECEDENTE
Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo
ARTICOLO SUCCESSIVO
Battipaglia, attacco hacker al Comune: “Nessun verbale perso”