Battipaglia, attacco hacker al Comune: “Nessun verbale perso”

di Marisa Fava

Nessuna perdita di dati dopo l’attacco informatico che nei mesi scorsi ha coinvolto il Comune di Battipaglia. A chiarirlo è la stessa amministrazione, intervenuta per rassicurare cittadini e utenti in merito alla gestione dei verbali della Polizia Locale.

Secondo quanto comunicato dagli uffici, tutta la documentazione risulta regolarmente disponibile e non si registrano criticità legate alla conservazione dei dati.

Nessun verbale smarrito

In particolare, è stato precisato che nessun verbale è andato perso. La documentazione cartacea è infatti conservata presso gli uffici competenti e resta pienamente consultabile.

Anche i cittadini che hanno già provveduto al pagamento delle sanzioni possono stare tranquilli: le operazioni risultano correttamente registrate.

Le procedure per i verbali non pagati

Per quanto riguarda invece le sanzioni non ancora saldate, il Comune ha spiegato che seguiranno il consueto iter amministrativo: i verbali saranno iscritti a ruolo e diventeranno titoli esecutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nessuna sottrazione di dati

L’amministrazione ha inoltre escluso qualsiasi sottrazione di informazioni a seguito dell’attacco hacker, ribadendo che i sistemi e gli archivi comunali non hanno subito perdite di dati sensibili.

Una comunicazione che punta a rassicurare la cittadinanza dopo l’episodio informatico che aveva interessato gli uffici nei mesi precedenti.