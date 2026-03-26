Epatite A, Asl Salerno avvia vaccinazione gratuita
Attivato un piano straordinario per contenere i contagi: priorità a sanitari, operatori alimentari e contatti dei casi positivi.
Scatta il piano straordinario dell’Asl Salerno per contenere la diffusione dell’Epatite A. L’azienda sanitaria ha avviato una campagna di vaccinazione gratuita con l’obiettivo di creare una vera e propria barriera immunitaria sul territorio.
La misura arriva in risposta ai casi registrati nelle ultime settimane e punta a intervenire rapidamente per limitare nuovi focolai.
Vaccini disponibili nei distretti
Gli ambulatori dei distretti sanitari, da Scafati a Sapri, sono stati autorizzati alla somministrazione del vaccino. L’organizzazione capillare del servizio consentirà di raggiungere rapidamente le fasce più esposte.
Le categorie prioritarie
La strategia individuata dall’Asl prevede priorità precise: in prima linea il personale sanitario, gli operatori del settore alimentare e i contatti stretti di persone già risultate positive.
L’obiettivo è quello di interrompere la catena dei contagi e spegnere i focolai sul nascere, attraverso un’azione preventiva mirata.
I dati dei contagi
L’infezione ha già comportato il ricovero di circa 25 persone nei presidi ospedalieri della provincia. I dati evidenziano una diffusione non uniforme, con casi distribuiti in diversi distretti del territorio.
Una situazione che ha spinto l’azienda sanitaria ad attivare un intervento immediato e su larga scala per rafforzare la prevenzione e tutelare la salute pubblica.
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