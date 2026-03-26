Università di Salerno, sciopero il 27 marzo: stop ai servizi ristoro

di Marisa Fava

Giornata di disagi in arrivo per il campus dell’Università degli Studi di Salerno. Per domani, 27 marzo 2026, è stato proclamato uno sciopero del personale impiegato nei servizi ristoro all’interno dell’Ateneo.

La mobilitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL e interesserà l’intero arco della giornata lavorativa.

Stop a bar e ristorazione

Nel corso dello sciopero è prevista la sospensione dei servizi di bar e ristorazione presenti nel campus, con inevitabili ripercussioni sulla quotidianità di studenti, docenti e personale universitario.

I punti ristoro resteranno quindi chiusi per tutta la durata della protesta, determinando disagi soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

Le motivazioni della protesta

L’iniziativa rappresenta un primo momento di mobilitazione dopo lo stato di agitazione già annunciato nei giorni scorsi dai lavoratori del settore.

La protesta si inserisce in un percorso di rivendicazione che potrebbe proseguire anche nelle prossime settimane, in base agli sviluppi del confronto tra le parti.

Possibili disagi nel campus

Durante la giornata di sciopero, l’assenza dei servizi ristoro comporterà difficoltà organizzative per l’utenza universitaria, soprattutto per chi trascorre l’intera giornata all’interno del campus.

Si consiglia pertanto di organizzarsi in anticipo per limitare i disagi legati alla mancata apertura di bar e mense.