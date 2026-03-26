Capaccio Paestum, doppio furto tra pizzeria e autolavaggio: ladro fermato in bici

di Marisa Fava

Notte movimentata in località Licinella, dove si è verificato un doppio furto ai danni di due attività commerciali della zona. Nel mirino una pizzeria e un autolavaggio, situati a breve distanza l’uno dall’altro.

Un uomo di 31 anni, originario di Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato poco dopo i fatti.

Colpite due attività

Secondo quanto ricostruito, il sospettato si sarebbe introdotto nei locali riuscendo a portare via denaro contante prelevato da distributori automatici, una cassetta delle mance e alcune giostrine per bambini.

Nel corso dei controlli è stata inoltre rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Fermato durante la fuga

L’uomo è stato intercettato mentre tentava di allontanarsi in bicicletta. Decisivo l’intervento delle guardie giurate, allertate dai proprietari delle attività, che sono riuscite a bloccarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Durante il fermo, il 31enne ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato in ambulanza per accertamenti.

Denunciato e indagini in corso

Sul posto sono intervenute più pattuglie della vigilanza privata e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali ulteriori responsabilità legate all’episodio.