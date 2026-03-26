Capaccio Paestum, doppio furto tra pizzeria e autolavaggio: ladro fermato in bici
Colpite due attività in contrada Licinella: il 31enne è stato bloccato dalle guardie giurate e denunciato.
Notte movimentata in località Licinella, dove si è verificato un doppio furto ai danni di due attività commerciali della zona. Nel mirino una pizzeria e un autolavaggio, situati a breve distanza l’uno dall’altro.
Un uomo di 31 anni, originario di Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato poco dopo i fatti.
Colpite due attività
Secondo quanto ricostruito, il sospettato si sarebbe introdotto nei locali riuscendo a portare via denaro contante prelevato da distributori automatici, una cassetta delle mance e alcune giostrine per bambini.
Nel corso dei controlli è stata inoltre rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente.
Fermato durante la fuga
L’uomo è stato intercettato mentre tentava di allontanarsi in bicicletta. Decisivo l’intervento delle guardie giurate, allertate dai proprietari delle attività, che sono riuscite a bloccarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Durante il fermo, il 31enne ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato in ambulanza per accertamenti.
Denunciato e indagini in corso
Sul posto sono intervenute più pattuglie della vigilanza privata e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.
L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali ulteriori responsabilità legate all’episodio.
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