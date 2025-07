Salerno, a Fratte cresce la protesta dei residenti contro le Fonderie Pisano

di Redazione ZON

Dalle prime ore di questa mattina, l’aria nel quartiere di Fratte, in particolare lungo Via dei Greci, è diventata irrespirabile. Un odore acre e soffocante ha invaso le strade e le abitazioni, creando forte disagio tra i residenti. Secondo le testimonianze, i miasmi sarebbero riconducibili alle Fonderie Pisano e il caldo torrido di questi giorni ne ha amplificato l’effetto.

“Purtroppo non è una novità – denunciano i cittadini –. Da anni conviviamo con emissioni, polveri e odori insopportabili che rendono difficile persino aprire una finestra. Ma con le alte temperature estive, la situazione è diventata del tutto insostenibile”.

Le segnalazioni agli enti preposti si susseguono da tempo, ma – secondo i residenti – finora non sono seguite azioni efficaci per risolvere il problema. “Non possiamo più tollerare che il nostro diritto a respirare aria pulita venga calpestato in nome del profitto”, aggiungono con fermezza.

Alla luce dell’ennesimo episodio, gli abitanti si rivolgono nuovamente all’amministrazione comunale e ai gestori delle Fonderie Pisano, chiedendo soluzioni concrete e definitive per tutelare la salute pubblica.