Salerno, Riciclaestate compie 20 anni: la raccolta differenziata ti segue in vacanza

Giovedì 3 luglio 2025, alle ore 10:30, presso il Club Velico Salernitano in Piazza della Concordia a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Riciclaestate, la campagna estiva di Legambiente e CONAI dedicata alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti.

Un appuntamento significativo: Riciclaestate celebra il suo ventesimo anniversario, rinnovando l’impegno per un’estate sostenibile e responsabile. Durante l’incontro, verrà presentato anche il dossier Riciclaestate con la “Summer Hit”, classifica delle migliori performance dei comuni costieri, delle Aree Protette e delle Aree Unesco per quanto riguarda la raccolta differenziata.

Intervengono:

Elena Salzano – Presidente Club Velico Salernitano

– Presidente Club Velico Salernitano Comandante Sirio Faé – Capitaneria di Porto di Salerno (in attesa di conferma)

– Capitaneria di Porto di Salerno (in attesa di conferma) Massimiliano Natella – Assessore all’Ambiente, Comune di Salerno

– Assessore all’Ambiente, Comune di Salerno Francesca Ferro – Direttrice Legambiente Campania

– Direttrice Legambiente Campania Michele Buonomo – Direttivo Legambiente Campania

– Direttivo Legambiente Campania Mariateresa Imparato – Presidente Legambiente Campania

– Presidente Legambiente Campania Fabio Costarella – Vicedirettore Nazionale CONAI

– Vicedirettore Nazionale CONAI Alberto Grosso – Arpac, Catasto Rifiuti

– Arpac, Catasto Rifiuti Pasquale Sorrentino – Delegato al Turismo, Provincia di Salerno

– Delegato al Turismo, Provincia di Salerno Angelo Bruscino – Ambiente Spa

– Ambiente Spa Vincenzo Bennet – Presidente Salerno Pulita

– Presidente Salerno Pulita Giovanni Coscia – Presidente EDA Salerno

– Presidente EDA Salerno Raffaele Esposito – Presidente Confesercenti Provincia di Salerno

– Presidente Confesercenti Provincia di Salerno Giuseppe Cuccurullo – Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

– Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Raffaele De Luca – Presidente Parco Nazionale del Vesuvio (in attesa di conferma)

– Presidente Parco Nazionale del Vesuvio (in attesa di conferma) Francesco Morra – Presidente facente funzioni ANCI Campania

Un’occasione per riflettere sull’importanza delle buone pratiche ambientali anche in vacanza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e promuovere un futuro più sostenibile per tutti.