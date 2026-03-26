Raid, slot manomesse e gioco minorile: come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati

di Redazione ZON

Mentre ci avviamo verso le idi di marzo e la festa del papà, gli ultimi giorni di febbraio sono stati contrassegnati dai raid, che nel nostro territorio hanno riportato a galla vecchi problemi: detenzione illegale di armi, slot manomesse e soprattutto gioco minorile. Giusto intervenire sin dall’età infantile e ben vengano pertanto le iniziative scolastiche di educazione ai giovanissimi, ma cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza di un piano educativo alla consapevolezza sin dall’ambiente domestico. A tal proposito, gli adulti possono cominciare ad informarsi ad esempio, su come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati. Inoltre, è fondamentale riflettere sull’impatto che una slot può avere nell’ambiente domestico.

Negli ultimi raid coinvolti minori

L’ultima settimana del mese napoletano è stata contrassegnata da diversi episodi di cronaca, molti dei quali accomunati tra loro da un unico comune denominatore: il coinvolgimento di ragazzi minorenni. Abbiamo letto di diversi blitz da parte dei carabinieri, che hanno avuto come epilogo sequestri di armi, ma anche di slot machine manomesse, sì slot truccate! Le forze dell’ordine sono dovute intervenire anche in occasione di una sparatoria avvenuta in un bar con sala slot. In tutto questo, è stata anche sequestrata una sala abusiva destinata pure ai minori!

Le garanzie degli operatori autorizzati ADM

C’è chi a questo punto indica il gioco online come una possibile soluzione al gioco minorile. I motivi? Innanzitutto, è regolamentato per garantire trasparenza e sicurezza agli utenti in ogni fase, dalla registrazione, fino alla riscossione di vincite e depositi. Tra l’altro le regole riguardano in modo particolare sia gli obblighi di verifica dell’età che le promozioni. Come ad esempio riportato dal portale di iGamingNuts per la promozione di GoldBet, è infatti essenziale che termini e condizioni siano chiari e leggibili: devono comparire i requisiti di puntata, eventuali limiti e massimali, i giochi esclusi e la durata dell’offerta, così da permettere al giocatore di valutare correttamente il reale valore del bonus. Per quanto riguarda il controllo slot, la regolamentazione è pensata proprio per tutelare i più giovani e offrire garanzie maggiori.

Precisate le principali differenze tra gioco illegale nelle sale fisiche (spesso presente soprattutto nei nostri territori) e il gioco on line su siti regolari, come riconoscere un sito legale? La regolare concessione ADM può essere verificata direttamente on line e in genere è contrassegnata anche dalla presenza del marchio ADM sul sito stesso del bookmaker. In questo scenario, la nuova normativa ha apportato una serie di modifiche proprio in favore della sicurezza degli utenti on line, sempre più crescenti in Italia. In particolare, scegliere una piattaforma che non abbia slot illegali è fondamentale per garantire legalità e sicurezza.

Aggiornate le regole tecniche di ADM

Proprio qualche giorno fa, ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Direzione Giochi – Ufficio Gioco a Distanza e Scommesse, ha pubblicato l’ultima versione aggiornata del protocollo di comunicazione PGDA 3.0.0, relativo ai giochi di abilità, ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. A breve, risulteranno riveduti i sistemi di controllo del gioco a distanza e delle scommesse sportive, rendendo ancora più garantita l’alternativa del gioco on line rispetto a quello cosiddetto “terrestre” e cioè nelle sale fisiche. Con queste regolamentazioni, possiamo aspettarci un maggiore controllo sulle slot presenti nei locali.

Queste novità – sicuramente stringenti per le piccole attività commerciali che ospitano il gioco – entreranno in vigore proprio in occasione delle idi di marzo, in particolare dal 16 marzo 2026. Da quel momento, con l’arrivo della primavera, qualcosa cambierà di sicuro e magari per sempre. Probabilmente non mancheranno i nuovi escamotage, le nuove trovate, ma intanto noi genitori campani sappiamo una cosa: tanto tantissimo passa dalla consapevolezza di sé ed è quella che alimenta l’autodisciplina dei nostri figli. Cosa intendiamo?

Al di là delle soluzioni che ci offrono gli altri o che ci offre il sistema, ogni esperienza dipende molto da come viene filtrata da ognuno di noi. Ad esempio, il gioco on line può offrire magari una maggiore immediatezza di utilizzo e quindi può alimentare anche una maggiore dipendenza da smartphone, ma anche permettere di usufruire di questi giochi in un contesto maggiormente regolamentato rispetto a quanto siamo abituati. Dipende dalla consapevolezza e quest’ultima dipende dall’esempio che noi genitori diamo più che dalle nostre parole. E questo vale sin da giovanissimi, ancor prima dell’età in cui si comincia a parlare di cyberbullismo. Non dimentichiamo che l’accesso alle slot rappresenta una delle principali sfide da affrontare, soprattutto per prevenire il gioco minorile.