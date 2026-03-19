Avellino, sequestrate uova di Pasqua con palloni e sciarpe contraffatti: operazione “Wolf’s Soccerball”

di Marisa Fava

Operazione contro la contraffazione in Irpinia. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato diverse confezioni di uova di cioccolato abbinate a palloni da calcio riportanti il logo ufficiale della locale squadra calcistica in forma alterata o contraffatta.

L’attività rientra in un servizio predisposto per il contrasto alla commercializzazione di prodotti illeciti. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il marchio originale risulta regolarmente depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dall’associazione che ne detiene la proprietà, mentre quello apposto sui prodotti sequestrati sarebbe risultato palesemente alterato.

I controlli nei negozi della provincia

Gli accertamenti, sviluppati nell’immediatezza, hanno consentito di individuare numerosi esercizi commerciali della provincia di Avellino che mettevano in vendita le confezioni pasquali finite nel mirino dei controlli.

L’intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia di Ariano Irpino ha poi permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale, che coinvolgerebbe aziende locali e realtà imprenditoriali delle province di Caserta e Padova.

Oltre 900 articoli sequestrati

Nel corso dell’operazione, denominata “Wolf’s Soccerball”, sono stati sottoposti a sequestro oltre 900 tra palloni e sciarpe recanti il marchio ritenuto illegale. I controlli avrebbero inoltre consentito di risalire ai canali di importazione della merce, risultata proveniente dalla Cina.

Alle attività hanno collaborato anche i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caserta e Padova.

Cinque imprenditori segnalati alle Procure

Al termine degli accertamenti sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui importatore, distributore e singoli esercenti coinvolti nella filiera commerciale dei prodotti sequestrati.

La Guardia di Finanza ricorda che la produzione e la vendita di articoli contraffatti, oltre a costituire un illecito penale, incidono sulle corrette dinamiche del mercato, danneggiano la concorrenza leale e producono effetti negativi anche sul gettito fiscale.

Il contrasto a questi fenomeni, sottolineano le Fiamme Gialle, rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare le imprese che operano nel rispetto della legalità e per arginare circuiti economici illegali che incidono sul tessuto produttivo del Paese.