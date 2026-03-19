“Infiniti Mondi”, a Salerno la mostra su Fabrizio De André: viaggio nella sua poetica a Palazzo Fruscione

di Marisa Fava

Un viaggio nella poetica di uno dei più grandi cantautori italiani. L’Associazione culturale Tempi Moderni presenta “Infiniti Mondi – Viaggio nella poetica di Fabrizio De André”, mostra diffusa ospitata a Palazzo Fruscione dal 21 marzo al 2 giugno 2026.

L’iniziativa rientra nella X edizione della rassegna “Racconti del Contemporaneo”, quest’anno dedicata al tema “Navighiamo su fragili vascelli”, proponendo un percorso culturale che intreccia musica, arte e riflessione contemporanea.

Conferenza stampa e preview

La presentazione ufficiale è in programma sabato 21 marzo alle ore 11.00 presso Palazzo Fruscione, con una conferenza stampa riservata ai media e una preview della mostra.

L’evento rappresenta un momento di approfondimento e anticipazione dei contenuti espositivi, offrendo alla stampa e agli addetti ai lavori un primo sguardo sull’intero progetto culturale.

Apertura al pubblico

La mostra “Infiniti Mondi” aprirà ufficialmente al pubblico sabato 21 marzo alle ore 17.00, dando il via a un percorso espositivo che accompagnerà visitatori e appassionati fino al 2 giugno 2026.

Un’occasione per riscoprire, attraverso linguaggi artistici e interpretativi contemporanei, la profondità e l’attualità della poetica di Fabrizio De André, figura simbolo della musica e della cultura italiana.