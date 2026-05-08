Salerno, caos e violenza sul Corso: fermato uomo dopo l’aggressione a due agenti
Momenti di tensione in traversa Marano: danneggiati alcuni scooter in sosta. Due poliziotti feriti durante l’intervento.
Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Salerno, dove un uomo ha seminato il caos tra rifiuti, scooter danneggiati e aggressioni.
L’episodio si è verificato in traversa Marano, nei pressi del Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto emerso, l’uomo, in evidente stato di alterazione, sarebbe stato notato mentre rovistava tra i rifiuti alla ricerca di cibo.
Poco dopo avrebbe fatto cadere alcuni scooter in sosta, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti nella zona.
All’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente. L’uomo avrebbe infatti opposto resistenza, minacciando i poliziotti con una bottiglia e arrivando ad aggredirli durante le operazioni di contenimento.
I due agenti intervenuti hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 2 e 6 giorni.
L’uomo è stato fermato e dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria con rito direttissimo.