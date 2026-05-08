Salerno, caos e violenza sul Corso: fermato uomo dopo l’aggressione a due agenti

di Marisa Fava

Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Salerno, dove un uomo ha seminato il caos tra rifiuti, scooter danneggiati e aggressioni.

L’episodio si è verificato in traversa Marano, nei pressi del Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto emerso, l’uomo, in evidente stato di alterazione, sarebbe stato notato mentre rovistava tra i rifiuti alla ricerca di cibo.

Poco dopo avrebbe fatto cadere alcuni scooter in sosta, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti presenti nella zona.

All’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente. L’uomo avrebbe infatti opposto resistenza, minacciando i poliziotti con una bottiglia e arrivando ad aggredirli durante le operazioni di contenimento.

I due agenti intervenuti hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 2 e 6 giorni.

L’uomo è stato fermato e dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria con rito direttissimo.