Trovato in coma in auto sull’autostrada: salvato da due agenti della Polizia Stradale

Momenti di grande apprensione lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove un uomo è stato trovato in coma all’interno della propria auto ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale di Angri.

L’episodio si è verificato nella giornata di Pasquetta, durante un normale turno di controllo notturno.

Gli agenti, impegnati nelle attività di vigilanza, hanno notato un’auto in sosta lungo il tratto autostradale. Avvicinandosi al veicolo, hanno visto un uomo, un 47enne originario di Matera, seduto al posto di guida.

In un primo momento si pensava che stesse dormendo, ma la situazione si è rivelata ben più grave: l’uomo era in stato di coma.

Immediata la richiesta di intervento dei sanitari, che hanno confermato la gravità delle condizioni del 47enne. Secondo quanto riferito dal personale medico del pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore, sarebbero bastati pochi minuti di ritardo per trasformare l’episodio in tragedia.

Il tempestivo intervento degli agenti si è rivelato dunque decisivo per salvare la vita dell’uomo.

A sottolineare l’importanza dell’accaduto è stato anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli:

«La sicurezza è un tema scottante, lo sappiamo e lo combattiamo da anni. La percezione della sicurezza da parte dei cittadini lo è ancora di più. Ma bisogna riconoscere quando le cose funzionano e dare loro il giusto spazio.

Un controllo di routine che diventa un salvataggio. Un intervento che merita riconoscimento e gratitudine.

Grazie alla Polizia Stradale di Angri e agli agenti: avete fatto la differenza, avete salvato una vita».