Teatro Verdi di Salerno, la stagione lirica 2026 si apre con “Il Trovatore”
Conferenza stampa il 14 aprile, spettacolo in scena il 16 e 19 aprile con il capolavoro di Giuseppe Verdi
Sarà il celebre “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi ad inaugurare la Stagione Lirica e di Balletto 2026 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, segnando l’inizio di un nuovo percorso artistico all’insegna della grande tradizione operistica.
La presentazione ufficiale dell’opera si terrà martedì 14 aprile alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso il teatro cittadino.
La conferenza stampa di presentazione
All’incontro prenderanno parte il Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, il Segretario Artistico Antonio Marzullo, il regista Pier Francesco Maestrini e il Direttore d’Orchestra Leonardo Sini.
Il capolavoro di Verdi apre la stagione
Opera tra le più celebri del repertorio verdiano, “Il Trovatore” è un intenso dramma romantico ambientato nella Spagna medievale, dove si intrecciano passioni forti come amore, vendetta e destino.
L’allestimento proposto dal Teatro Verdi si inserisce nel solco della tradizione operistica italiana, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande impatto artistico e culturale.
Date e orari degli spettacoli
L’opera andrà in scena in due appuntamenti:
- Giovedì 16 aprile alle ore 21:00
- Domenica 19 aprile alle ore 18:00
Un doppio appuntamento che segna ufficialmente l’avvio della nuova stagione lirica, confermando il ruolo del Teatro Verdi come punto di riferimento per la cultura e la musica a Salerno.
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