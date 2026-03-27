Salerno, rimpatrio per un cittadino marocchino irregolare: operazione della Polizia di Stato
L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma per reati legati agli stupefacenti, è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo per Casablanca.
Nella giornata di ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.
L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, al termine delle procedure amministrative e giudiziarie previste dalla normativa vigente.
Revocata la misura cautelare
Il provvedimento ha riguardato un cittadino marocchino, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti.
L’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario, ottenendo l’accoglimento in data 24 marzo 2026.
Accompagnato a Fiumicino e rimpatriato
A seguito del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono state completate le procedure necessarie al rimpatrio.
L’uomo è stato accompagnato presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Casablanca.
Attività di controllo sul territorio
L’operazione rientra nelle attività istituzionali di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente.