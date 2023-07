Era accusato di omicidio pluriaggravato: uruguayano arrestato all’aeroporto di Fiumicino

di Chiara Gioia

Ieri 5 luglio 2023 i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo (SA), presso l’Aeroporto

Internazionale di Roma Fiumicino hanno provveduto a consegnare alla Polizia

Uruguayana, per la successiva estradizione alle autorità di quel paese, Hermes Mario

TARIGO GIORDANO, già destinatario di ordine di cattura internazionale emesso nel 2019

dal Tribunale Penale di Montevideo, perché accusato, quale ex ufficiale dell’esercito

uruguayano, di omicidio pluriaggravato commesso in Uruguay nel 1973 nei confronti di

Alter Gerardo Moises.



L’uomo, già ricercato dall’Interpol, a seguito del recente rigetto del ricorso presentato alla

Corte di Cassazione, è stato, a Capaccio Paestum (SA), dapprima rintracciato e sottoposto

a fermo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, perché gravato, in

conseguenza ad accoglimento della domanda di estradizione avanzata sulla base

dell’ordine di cattura internazionale dal Ministero della Giustizia alla Procura Generale

presso la Corte d’Appello di Salerno, da ordinanza della medesima Corte d’Appello di

misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico in

attesa delle operazioni di estradizione perfezionate in data 5 luglio 2023.