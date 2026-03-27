Nuovo ospedale Ruggi, scavi più profondi fanno salire i costi: prima variante al progetto

di Marisa Fava

Il progetto per il nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno inizia a registrare le prime criticità tra varianti in corso d’opera e costi in aumento.

Con un decreto del 18 marzo 2026, la Regione Campania ha approvato un atto aggiuntivo al contratto relativo agli scavi archeologici, resosi necessario per affrontare condizioni non previste nella fase iniziale dell’intervento.

Scavi più profondi e nuova variante

Nel corso delle attività preliminari, la Soprintendenza archeologica ha disposto un approfondimento degli scavi fino a circa tre metri di profondità, così da escludere la presenza di ulteriori reperti nel sottosuolo dell’area interessata dai lavori.

Una decisione dettata dall’esigenza di tutelare il patrimonio storico e archeologico, ma che allo stesso tempo mette in evidenza come la progettazione iniziale non avesse considerato in modo sufficiente questa eventualità.

Crescono i costi dell’intervento

La modifica delle lavorazioni ha avuto conseguenze immediate anche sul piano economico. L’importo previsto per gli scavi, infatti, è passato da circa 782 mila euro a oltre 1,12 milioni di euro.

Si tratta di un primo segnale di difficoltà per un’opera particolarmente attesa dal territorio salernitano e considerata strategica per il potenziamento dell’offerta sanitaria provinciale.

Il nuovo quadro conferma come già nelle fasi preliminari il percorso del nuovo ospedale Ruggi debba fare i conti con imprevisti tecnici e costi aggiuntivi, elementi che potrebbero incidere sul cronoprogramma e sull’andamento complessivo del progetto.