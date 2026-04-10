Nino D’Angelo: domani il grande ritorno a Eboli

di Lucia Romaniello

Tutto sold out da mesi per l’attesissimo ritorno al PalaSele di Nino D’Angelo “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Domani sera, sabato 11 aprile, il popolo delle sue canzoni potrà celebrare con il cantautore napoletano i 50 anni di carriera.

“Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco – racconta Nino D’Angelo – oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Con questo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera – dagli anni ’80 ripescando anche alcuni testi degli anni ’90 senza dimenticare gli ultimi successi – in uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto, con tutta l’energia e l’autenticità di un artista che da cinquant’anni continua a scrivere la storia della canzone napoletana e popolare italiana.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: ‘Bis’ come omaggio ai successi dell’anno scorso e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live.

Nino D’Angelo e il gran finale a Pompei

Nino concluderà la tournèe italiana a Pompei il 27 (sold out) e il 28 giugno all’Antiteatro degli Scavi di Pompei. Una scelta simbolica e carica di suggestione: un luogo unico al mondo, sospeso tra storia, arte e memoria, che diventa il palcoscenico ideale per chiudere un tour speciale e profondamente emozionante.

“Era un altro sogno”, spiega Nino D’Angelo, “ci stavo dietro da vent’anni: tutti i muri stanno cadendo. Pompei è un punto d’arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo. Per me è come quando andai al San Carlo. I miei 50 anni di carriera si concluderanno in un posto meraviglioso, con una data voluta dalla gente. Non ci pensavo, sono molto felice: è una chiusura fortissima. Concludere il tour agli Scavi dell’Anfiteatro di Pompei sarà un’emozione immensa: cantare in un luogo così pieno di storia e bellezza è qualcosa che ho sempre desiderato. Sarà una serata speciale, da vivere insieme, con il cuore”.

IL CALENDARIO DEL PALASELE

La stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà poi il weekend successivo con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che torna in scena a Eboli venerdì 17 (ore 21), sabato 18 (ore 16 e ore 21) e domenica 19 aprile (ore 17 e ore 21). Martedì 5 maggio arriverà “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre sabato 9 maggio torna, dopo lo straordinario sold out di novembre, Elisa con il suo meraviglioso live. Dopo la pausa estiva, si ripartirà venerdì 16 ottobre con “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con“POOH 60 – La nostra storia” martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Aspettando altri annunci e il già attesissimo grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e negli abituali punti vendita. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.